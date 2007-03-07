Кияни зможуть проходити крізь гетьмана

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила ескізний проект пам`ятника гетьману Пилипу Орлику на бульварній частині вулиці Липській у Печерському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Містобудівної ради.

Проект розроблено ПП «Кущ А.В.» на замовлення Міністерства культури і туризму України.

За словами головного архітектора проекту Анатолія КУЩА, гетьмана зображено з пером у руці, замислившись перед підписанням першої української конституції. Другий елемент скульптурної композиції передбачає атрибути козацького війська. Між двома елементами пам`ятника, за задумом архітектора, запланований прохід, «щоб була можливості пройти крізь скульптуру».

Планується, що постамент і кам`яна лава створять композицію аванплощі перед пам`ятником.

А.КУЩ пояснив розташування пам`ятника саме на вулиці Липській тим, що раніше вона сполучала Маріїнський і Кловський палаци.

Головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК схвалив проект пам`ятника.

Довідка УНІАН. Пилип Орлик (1672-1742) був вибраний українським гетьманом 5 квітня 1710 року після смерті Івана Мазепи. У підготовці конституції, крім П.Орлика, брали участь Войнаровський, Гордієнко, Ломиковський, Максимович, Іваненко, Карпенко та ін.

Цього ж дня була проголошена “Конституція прав і свобод Запорізького війська”. Ця конституція стала вищою точкою політичного мислення українців ХVIII ст., оскільки фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Це була одна з перших державних конституцій в Європі.

Як відомо, конституція США була прийнята в 1787 р., у Франції і Польщі - в 1791 р., в Російській імперії спроби створити конституцію були зроблені лише в першій чверті XIX в., але закінчилися повстанням декабристів у 1825 році.