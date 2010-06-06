Медведєв і Путін звернулися до учасників фестивалю в Криму

Міжнародний фестиваль «Велике російське слово», спрямований на популяризацію російської мови, стартував в неділю в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкритті, яке відбулося в найбільшому в Криму концертному залі, зібралися близько 2,5 тис. осіб.

Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ, голова Ради Федерації Сергій МИРОНОВ, міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ і голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН надіслали вітання учасникам міжнародного форуму.

Д.МЕДВЄДЄВ назвав цей фестиваль «справжнім святом для тих, хто розділяє гуманітарні цінності російської культури».

«Сьогодні у відносинах наших країн відбуваються позитивні зміни. Для розширення гуманітарних контактів популяризація російської мови в Україні, безумовно, має важливе значення», - йдеться у вітанні Д.МЕДВЄДЄВА, яке передав учасникам фестивалю спецпредставник президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайло ШВИДКОЙ.

Глава російської держави висловив упевненість, що фестиваль «Велике російське слово», «сприятиме поглибленню тісних зв`язків між народами Росії та України».

Міністр освіти РФ Андрій ФУРСЕНКО, який прибув на відкриття форуму, назвав міжнародну зустріч «зустріччю російського світу».

Він подякував всім присутнім за те, що вони у важкі роки зберегли «нашу спільну мову, не давали на неї наступати, підтримували її і розвивали».

«Російський світ буде розвиватися, російський світ міцнітиме, російський світ об`єднуватиме нас всіх – тих, хто вважає російську мову головною мовою», - заявив міністр.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Велике російське слово» проводиться в Криму з 2007 року. Зазвичай він відкривається в день народження Олександра Пушкіна, 6 червня, проходить в кримських містах і завершується 12 червня в день Росії. Організатор нинішнього фестивалю – парламент і уряд Автономної Республіки Крим, Всекримський рух «Російська єдність». Бюджет фестивалю складає близько 2 млн. грн., з них менше однієї третини – гроші зі скарбниці Криму. Решту коштів надали російський МЗС, уряд Москви, Фонд «Російський світ», рух «Російська єдність» і представники регіонів України.