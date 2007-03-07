Балахон із ”Зоряних воєн” продали за 105 тисяч доларів (фото)

Накидка сера Аліка Гіннеса, у якій він знімався в "Зоряних війнах" і яка впродовж 30 років вважалася зниклою, продана в Лондоні з молотка за 54 тисячі фунтів стерлінгів (більше 100 тисяч доларів).

До початку спеціалізованого аукціону торгівлі кіно- і телевбранням експерти вважали, що вартість нічим на перший погляд не примітної коричневої мантії, яку в "Зоряних війнах" носив персонаж на ім`я Обі-Ван Кенобі, досягне 40 тисяч фунтів, але їх прогнози виявилися дуже скромними.

Протягом тих трьох десятків років, коли балахон сера Аліка Гіннеса вважався зниклим, його спокійно позичали на зйомки інших фільмів (включаючи "Мумію" 1999 року) і навіть здавали напрокат для костюмованих вечірок.

Справжня цінність мантії з`ясувалася тільки під час інвентаризації два роки тому, і з того часу накидка отримала постійну прописку на лондонській виставці, присвяченій "Зоряним війнам".

Знавці помилилися в оцінці не тільки цього плаща; ще більший конфуз чекав їх при продажу костюма Тома Бейкера ("Доктор Хто"): бордове пальто, коричневі брюки з твіду смугастий шарф пішли за 24,6 тисячі фунтів, в 12 разів дорожче, ніж передрікали фахівці.

А костюми Бетмена і Робіна, які фігурували в британському комедійному телесеріалі "Тільки дурні і коні", продали за 10,2 тисячі фунтів.

Смокінг сера Шона Коннері з фільму "Кульова блискавка" про Джеймса Бонда пішов з молотка майже за 31 тисячі фунтів, а синій піджак Роджера Мура з іншого фільму бондіаны, "Шпигун, який мене кохав", - за 11 тисяч.

Серед 350 лотів, що продавалися лондонським ательє Angels, був костюм Вільяма Воллеса, який одягав Мел Гібсон у фільмі "Хоробре серце", металевий рицарський шолом, який носив Тері Джонс в англійській комедії "Монті Пайтон і Священний Грааль", а також сукня Мадонни з фільму "Евіта", костюми з "Індіани Джонса", "Тітаника" і серії про Гарі Поттера.

Керівництво фірми Angels пояснює, що влаштувало розпродаж, тому що вирішило розчистити свій склад, на якому зараз зберігається більше 1,5 мільйонів різних костюмів, - і заразом знизити вартість страховки цього запасника.

Бі-бі-сі