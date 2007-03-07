На 1000 кримчанок припадає 846 кримчан

В Автономній Республіці Крим у даний час на 1000 жінок припадає лише 846 чоловіків, причому в місті це співвідношення нижче, ніж у сільській місцевості. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики (ГУС) в Криму.

За інформацією кримських працівників статистики, всього в АРК проживає більш як мільйон жінок. "З кожних 100 жителів автономії - 54 жінки і 46 чоловіків", - відзначають в ДУС автономії.

Середній вік жінок Криму становить 42 роки, що на 5 років вище від середнього віку чоловіків. В автономії зареєстровано 68 довгожительок у віці 100 років і старші.

Як відзначають в ДУС Криму, за останні два роки в республіці відмічене зростання народжуваності. В 2006 році 20 тис. кримчан стали матерями, третина з них у віці 20-24 роки.

"Зростання народжуваності в автономії спостерігається на тлі збільшення кількості зареєстрованих шлюбів", - повідомляє Головне управління статистики в АРК. Так, у 2006 році кількість шлюбів зросла - 15 тис. кримчан зареєстрували шлюб. Середній вік жінок при вступі в шлюб становить 28 років, чоловіків - 32 роки.