Ющенко: в Україні є дефіцит сприйняття нафтопроводу як коридору

Україна підтримує ідею проведення у Польщі міжнародного саміту з реалізації проекту «Одеса-Броди-Плоцьк» - Ющенко

Київ. 7 березня. УНІАН. Україна всіляко підтримує ідею проведення на території Польщі у травні 2007 року міжнародного енергетичного саміту з питань реалізації проекту нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Плоцьку Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відзначивши, що тема добудови цього нафтогону була однією з ключових під час його сьогоднішніх зустрічей із польським колегою Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

«Я з великим задоволенням хотів би сказати, що ми, по суті, дали підтвердження практичній реалізації цього проекту. Ми бачимо логіку політичних і ділових контактів, які потрібно здійснити у цьому напрямку», – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, сьогодні сторони детально обговорили проект, і можна говорити про наявність у них спільних поглядів на вирішення ряду питань, пов’язаних із його реалізацією.

Президент наголосив, що проект «Одеса – Броди – Плоцьк», безперечно, стосується інтересів не лише Польщі. «Тому дуже добре, що ми переконалися, що енергетичний саміт – це єдиний спосіб, який, по суті, відкриває двері для реалізації цього проекту», – сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що паралельно з цим заходом має відбуватися міжурядова робота, та відзначив важливість готовності бізнесу брати активну участь у реалізації проекту.

Президент України надзвичайно високо оцінив проект нафтопроводу. «Це, можливо, один із знакових континентальних проектів, які останнім часом розроблялися на Сході Європи», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент переконаний, що у Європі цілком усвідомлюють важливість реалізації цього проекту. Євросоюз та Єврокомісія вже беруть безпосередню участь у сьогоднішній стадії підготовки й реалізації. Зокрема, йдеться про фінансування ТЕО проекту та готовність частково профінансувати безпосередньо будівництво нафтопроводу. Однак в Україні, зауважив В.ЮЩЕНКО, є «певний дефіцит» сприйняття цього проекту як невід’ємної частини енергетичного ринку Європи. За його словами, в Україні деякі політичні кола не усвідомлюють «наскільки цей проект піднімає вагу в європейській політиці, наскільки участь України в такому проекті природно визначає перспективи її європейського розвитку».

У свою чергу, Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ підкреслив, що у Польщі проект нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк» називають «південно-східним коридором, шляхом» для п’ятьох країн.

Глави обох держав оцінили сьогоднішню розмову як плідний та відкритий діалог стратегічних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Полоцьку Президенти України та Польщі домовилися в другій декаді травня провести міжнародну енергетичну конференцію за участю декількох країн.