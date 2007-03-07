Заробітчанина забили насмерть на імпровізованому допиті

Начальник Головного управління МВС України в АРК Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що дільничний міліціонер, який під час "упередженого допиту" до смерті побив 35-річного жителя Кіровоградської області, буде покараний.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків кримської міліції, 4 березня з офісу реєстрового козацтва на станцію "швидкої допомоги" надішов виклик. Телефонували начальник штабу реєстрового козацтва, молодий козак і дільничний інспектор. Вони повідомили, що в одному з кабінетів виявлено тіло співробітника (жителя Кіровоградської області, який приїхав до Криму на заробітки). "На тілі чоловіка були відсутні видимі тілесні ушкодження, медичні працівники припустили, що причиною смерті став епілептичний напад", - повідомляє ЦГЗ. Проте судово-медична експертиза, проведена наступного дня, надала висновок, що смерть настала від нанесених численних тілесних ушкоджень голови, тулуба, кінцівок, що привели до травматичного шоку і, як результат, до смерті.

Правоохоронці з`ясували, що начальник штабу і молодий козак запідозрили будівельника з Кіровоградської області в розкраданні матеріальних цінностей з об`єкту, де велося будівництво. У міліцію вони заявляти не стали і вирішили провести власне розслідування. Не маючи в цій справі досвіду, запросили як консультанта свого знайомого - дільничного інспектора Сімферопольського райвідділу, 32-річного капітана міліції. "В одному з кабінетів офісу відбувся упереджений допит...", - повідомляє ЦГЗ.

В даний час кримінальну справу розслідує прокуратура Центрального району Сімферополя. Дільничного інспектора арештовано. Щодо двох інших підозрюваних запобіжний захід обирається.

Начальник міліції Криму заявляє, що МВС Криму не має наміру замовчувати такі факти. "Ми не маємо наміру замовчувати, а тим більше приховувати, подібні випадки. Такі співробітники - ганьба міліції, прорахунок в наший кадровій і виховній роботі, - відзначає А.МОГИЛЬОВ. - Зараз з`ясовується, що цей дільничний мав безліч претензій до своєї роботи, допускав факти пияцтва, в стані сп`яніння проявляв агресію і жорстокість. Таким не місце в органах внутрішніх справ. За наслідками службового розслідування будуть покарані й його безпосередні керівники, які своїм лібералізмом і бездіяльністю довели до здійснення злочину".

Начальник ГУ МВС України в АРК закликав кримчан повідомляти про факти недобросовісного виконання службових обов`язків, зловживань, порушень закону з боку співробітників міліції по телефону довіри Головного управління МВС в автономії.