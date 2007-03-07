Мстислава Ростроповича виписали з лікарні

Медики виписали Мстислава Ростроповича з онкоцентру на Каширському шосе і перевели до підмосковного санаторію “Барвіха”. За даними "Комсомольской правды", одержаними від його лікарів, стан маестро після перенесеної 27 лютого операції на печінці залишається тяжким.

Мстислав Ростропович був госпіталізований до московської клініки на початку лютого 2007 року. Раніше він проходив лікування в Швейцарії та Франції.

27 березня 2007 року Мстиславу Ростроповичу виповнюється 80 років.

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