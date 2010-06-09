Тігіпко: Україна і Світовий банк планують реалізувати 5 проектів

Україна і Світовий банк планують в 2010 році реалізувати 5 проектів на суму 1,77 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

«Співпраця зі Світовим банком є надзвичайно важливою для України. Лише цього року ми плануємо підписати договори не менш як за п`ятьма проектами на суму 1,77 млрд. дол.», - повідомив С.ТІГІПКО 7 червня після підписання разом з директором представництва СБ у справах України, Білорусі і Молдови Мартіном РАЙЗЕРОМ Протоколу спільного перегляду портфеля проектів в Україні на поточний рік.

С.ТІГІПКО переконаний, що співпраця зі Світовим банком допоможе Україні швидше подолати наслідки кризи.

Пріоритетами на середньострокову перспективу співпраці визначено напрям з оздоровлення фінансового сектора і розвиток інфраструктури в Україні.

«Ми відмовлятимемося від проектів, які не реалізуються, щоб не платити за резервування коштів. Разом з тим, необхідно підвищити вибірку коштів за проектами, які зараз в роботі. Її теперішній рівень не задовольняє ні уряд, ні керівництво банку. У нас є амбітна мета потроїти рівень вибірки коштів», - сказав С.ТІГІПКО.

Він повідомив, що співробітники профільних міністерств, які відповідають за співпрацю зі Світовим банком, нестимуть персональну відповідальність за результати своєї роботи. Це, за його словами, дозволить уникнути безпідставного затягування реалізації проектів.