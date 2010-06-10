Азаров: ми попросили газове родовище в Росії, а що натомість?

Україна попросила у Росії доступ до російських газових родовищ у відповідь на озвучену в квітні ц.р. пропозицію прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна об`єднати активи ВАТ Газпром і НАК "Нефтогаз України", повідомив глава українського кабінету міністрів Микола Азаров в інтерв`ю агентству Reuters.

"Коли голова сусіднього уряду запропонував: "давайте на взаємовигідних умовах подумаємо про об`єднання наших зусиль", ми в нього запитали: "як ви собі бачите об`єднання зусиль? Якщо це взаємовигідна пропозиція - ви даєте нам доступ до ваших родовищ, ми знімаємо проблему дефіциту газу", - цитує РосБізнесКонсалтинг. За словами М.Азарова, Київ хотів би видобувати в Росії ще приблизно 20 млрд куб. м. Нагадаємо, в 2009 р. Україна видобула 21 млрд 181,8 млн. куб. м газу. Імпорт газу Україною щорік становив близько 50 млрд куб м газу, проте через кризу цей показник знизився в 2009 р. до 27 млрд куб. м.

"Якщо вони дадуть нам родовище, на якому ми самі видобуватимемо газ, ми значно здешевимо газ для нашої країни", - сказав український прем`єр.

"Ми запропонували Росії, і Росія не відмовила, але й не погодилася, це поки процес взаємних домовленостей", - зазначив він, додавши, що сторони повинні знайти "адекватний механізм", який би дозволив Москві прийняти пропозиції Києва.

"А чим ми можемо поступитися? Адже вони нам поступаються, дають нам родовище. А що натомість? У цьому зараз і полягають наші переговори", - сказав М.Азаров, не навівши інших деталей.