Мінвуглепром відмовиться від продажу коксівного вугілля на аукціонах

Міністерство вугільної промисловості України має намір відмовитися від продажу коксівного вугілля на аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО.

За його словами, він уже звернувся за відповідною рекомендацією до держпідприємства «Вугілля України», яке є організатором торгів.

«Я дав рекомендацію відмовитися від аукціонних торгів. Нехай підприємства безпосередньо укладають договори й продають вугілля. Їм видніше, які ціни. У них і так уже налагоджено контакти з коксохімами», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що існуючий механізм аукціонного продажу коксівного вугілля не виправдав себе, оскільки не міг адекватно реагувати на цінову кон`юнктуру ринку, що, часто, ставало причиною зриву торгів.