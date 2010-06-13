Начальник Управління Держкомзему погорів на хабарі у 8 тисяч

Прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу за фактом одержання хабара у 8 тис. дол. начальником Головного управління Держкомзему в Закарпатській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник слідчого управління прокуратури Закарпатської області Валерій САВКА.

За його словами, кримінальну справу відносно начальника Головного управління Держкомзему в Закарпатській області та ще одного співучасника порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

В.САВКА уточнив, що начальник Головного управління Держкомзему в Закарпатській області одержав 8 тис. дол. хабара за виготовлення та видачу державного акту на право власності на земельну ділянку в Ужгороді.

За поданням слідчого прокуратури області судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці стосовно начальника Головного управління Держкомзему та ще одного громадянина, котрий виступав посередником у цій справі.

На даний момент слідство триває, додав В.САВКА.