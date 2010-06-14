Працівники НРКУ просять Януковича не віддавати їх Держтелерадіомовленню

Працівники Національної радіокомпанії України виступають проти перепідпорядкування радіокомпанії Державному комітету телебачення і радіомовлення. Про це йдеться у відкритому листі колективу НРКУ до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, працівники НРКУ зазначають, що уряд своєю постановою від 2 червня ц. р. вніс зміни до Статуту Національної радіокомпанії України. Згідно з цим документом, функції з управління радіокомпанією передані Держтелерадіомовлення.

“Фактично, згаданою Постановою КМУ ліквідовуються підзвітність НРКУ Президенту та Верховній Раді України, інститут Громадської та Наглядової Ради, кардинально змінюється порядок призначення керівника НРКУ”, - зазначають працівники радіокомпанії.

Трудовий колектив Національної радіокомпанії України звертає увагу на те, що постанова Кабінету міністрів України про зміни до Статуту НРКУ суперечить ч. 4 ст. 14 закону «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до якої статут НРКУ має затверджуватися законом України, а не урядовою постановою.

Працівники НРКУ виступають проти перепідпорядкування радіокомпанії Державному комітету телебачення і радіомовлення. На їхню думку, реалізація положень, закладених у постанові, загрожує втраті позицій провідного державного мовника. Відтак, колектив радіокомпанії просить Президента доручити Кабміну уважно вивчити це питання, перш ніж робити рішучі кроки у перепідпорядкуванні державних ЗМІ.