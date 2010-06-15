Депутати з єврорегіону "Ярославна" звернулися до Януковича і Медведєва

Депутати Сумської обласної ради та Курської обласної думи направили спільне звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та президенту Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ, а також губернатору Курської області РФ Олександру МИХАЙЛОВУ та голові Сумської облдержадміністрації Юрію ЧМИРЮ з проханням розглянути питання спрощення порядку переміщення товарів і перетину російсько-українського кордону жителями прикордонних територій Росії та України, врегулювати цю процедуру на законодавчому рівні.

Відповідне звернення було підписано у місті Курську Російської Федерації, де в рамках єврорегіону «Ярославна» пройшло засідання спільної робочої групи у складі депутатів Сумської обласної ради та Курської обласної думи.

«Ухвалення такого рішення в перспективі забезпечить перехід до нових економічних, соціальних, культурних відносин між нашими державами та дозволить підняти рівень добробуту наших народів», – говориться у тексті звернення.

За дорученням спільної депутатської робочої групи звернення підписали голова Курської обласної Думи Олександр КІЧІГІН та голова Сумської обласної ради Володимир ТОКАР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облради, на засіданні було обговорено питання, пов`язані з розвитком прикордонного співробітництва двох сусідніх областей, станом сільськогосподарського виробництва, будівельно-дорожнього комплексу, реалізацією соціальної та молодіжної політики.

Сумські депутати ознайомилися також із досвідом курських колег щодо налагодження тісної співпраці представницької та виконавчої гілок влади, підвищення ролі органів місцевого самоврядування у вирішенні проблем розвитку територій, ефективного наповнення бюджетів, застосування передових технологій під час будівництва доріг тощо.

«У такому широкому форматі наше засідання відбувається вперше. Переконаний, що ця зустріч закладає міцний фундамент для плідної майбутньої роботи на благо наших територій. У вас є непоганий досвід вирішення проблем територіальних громад. Він нас зацікавлює, сподіваємося ознайомитися з ним ближче. Такий досвід роботи має йти лише на користь, адже нас багато чого об`єднує спільного – історія, територія, культура, традиції та віра», – зазначив на засіданні В.ТОКАР.