Трирічний хлопчик випав з 4-го поверху і залишився живий

20:34, 15 червня 2010
Суспільство
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Сперся на москітную сітку

Сьогодні до міської дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано трирічного хлопчика, який випав з балкона 4-го поверху.

Як повідомив УНІАН начальник міського відділу охорони здоров’я Валерій ЛИТВИНЕНКО, дитина вийшла на балкон, сперлася на москітну сітку і випала.

У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, удар грудної клітки, перелом передпліччя.

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