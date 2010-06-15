Трирічний хлопчик випав з 4-го поверху і залишився живий
20:34, 15 червня 2010Суспільство
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Сперся на москітную сітку
Сьогодні до міської дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано трирічного хлопчика, який випав з балкона 4-го поверху.
Як повідомив УНІАН начальник міського відділу охорони здоров’я Валерій ЛИТВИНЕНКО, дитина вийшла на балкон, сперлася на москітну сітку і випала.
У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, удар грудної клітки, перелом передпліччя.
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