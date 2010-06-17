Міністр: аптек, де продають наркотичні і психотропні засоби, замало

В Україні спостерігається низький рівень забезпечення населення знеболюючими лікарськими засобами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК під час наради у Кабінеті міністрів з питань реформування сфери охорони здоров’я.

«На вкрай низькому рівні знаходиться забезпечення потреб населення, особливо онкохворих, знеболюючими лікарськими засобами, в тому числі наркотичними та психотропними засобами», - сказав З.МИТНИК.

Він зазначив, що особливо це стосується сільських населених пунктів та міст районного значення.

За словами міністра, така ситуація складала через те, що на сьогодні лише 693 аптеки різних форм власності з 12 тис. 600 аптек, які працюють в Україні, отримали ліцензії і мають право відпускати наркотичні та психотропні засоби на підставі рецептів. Крім того, ці аптеки працюють лише в 409 населених пунктах із 669.

«Слід відзначити вкрай негативний вплив на рівень доступності та повноти забезпечення населення вказаними лікарськими засобами, різке скорочення мережі комунальних та державних аптечних закладів.

Ще одна проблема – необґрунтоване призначення лікарями дороговартісних лікарських засобів, в той час, коли можна було застосувати більш дешеві», - зазначив З.МИТНИК.

У зв’язку з цим, на його думку, для забезпечення ефективності витрат державних коштів на лікарські засоби необхідно впровадити систему державної реєстрації цін на лікарські засоби, які закуповуються за державні кошти. За словами З.МИТНИКА, подібна державна реєстрація існує в багатьох країнах світу.