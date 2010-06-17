Табачнику порахували, в яку копійку влетить його ініціатива

Ініціатива Міністерства освіти із запровадження студентських квитків з електронним чіпом для контролю пільгових поїздок обійдеться дорожче, ніж самі витрати на компенсацію таких перевезень, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, у системі Міносвіти на пільги можуть претендувати близько 5 млн. осіб. Відповідно, необхідно виготовити 5 млн. студентських та учнівських квитків з електронними чіпами. Ці витрати можуть становити близько 50-60 млн. грн., а надалі щорічно необхідно буде випускати близько 0,3-0,5 млн. студентських і учнівських квитків для першокурсників. При цьому, відзначає видання, необхідно буде передбачити централізовану емісію таких квитків, визначити компанію, яка займатиметься їхнім виготовленням із представництвами в кожному виші чи регіоні.

Як пишуть «Коментарі:», ще один необхідний елемент - розробка програмного забезпечення та установка пристроїв для зчитування інформації у залізничних касах на майже 2 тисячі терміналів, а якщо раптом напередодні наступних виборів коаліція вирішить поширити пільги для студентів і на міжобласні автобусні перевезення, то доведеться встановлювати такі пристрої ще й на терміналах автостанцій і автовокзалів, яких налічується близько 3 тисяч.

Загалом ціна питання, на думку фахівців, опитаних тижневиком, складе близько 100 млн. грн. для старту проекту та ще близько 10-15 млн. грн. щорічно для його повноцінної реалізації.

На думку джерел «Коментарів:» в Укрзалізниці, ініціатива Міносвіти має право на існування, якщо відомство Дмитра ТАБАЧНИКА після реалізації проекту почне повністю компенсувати витрати на перевезення студентів.

Однак таке завдання не відповідає бюджетним можливостям Міносвіти, зазначає тижневик. Так, у 2009 році залізниці України зробили послуги з перевезення студентів на суму 148,1 млн. грн., а компенсація від Міносвіти склала лише 38,2 млн. грн. За січень-травень 2010 року здійснено послуг на суму 71,5 млн. грн, а міністерство компенсувало тільки 3 млн. грн., резюмують «Коментарі:».