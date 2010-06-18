Уряд вже підозрює, що росіяни, які купили Луганськтепловоз, були у змові

Уряд не виключає, що на аукціоні з продажу державного пакета акцій ВАТ "Луганськтепловоз" була змова компаній, які брали участь в конкурсі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ під час XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Зараз у нас в уряді розглядається питання, чому жодного кроку не зробили під час торгів. Була стартова ціна, і ніхто нічого додатково не дав. Схоже, що була змова. Зараз займаємося», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що складається ситуація, «коли дві компанії вийшли на торги і домовляються, хто купує».

«Вони (російські інвестори), наскільки я знаю, ще нічого не вклали, тільки починають вкладати. Купили його (Луганськтепловоз) за 410 млн. грн.», - нагадав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на запитання, якщо буде доведено, що була змова компаній під час аукціону, чи буде розірвано угоду про придбання, він сказав: «Ми подивимося. Я зараз нічого категоричного говорити не можу».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 р. Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Всього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.