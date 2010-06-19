У Криму відкрили пам’ятник видатному хірургу-священнику

Пам’ятник релігійному діячу, архієпископу, і видатному хірургу, професору Валентину Войно-Ясенецькому, відомому як Святитель Лука, відкрито в Сімферополі на території 386-го військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, до 205-ї річниці від дня заснування цієї лікувальної установи.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Центру військ берегової оборони Військово-Морських Сил України Майор Владислав СЕЛЕЗНЬОВ, в урочистостях з нагоди відкриття пам’ятника взяли участь представники госпіталю, керівництва Автономної Республіки Крим, військовослужбовці Сімферопольського гарнізону та громадськість.

Митрополит Сімферопольський та Кримський Української Православної церкви МП Владика ЛАЗАР провів молебень та освятив пам’ятник Святителю Луці. Після відкриття та освячення пам’ятника гості відвідали лікувальні корпуси. Начальник госпіталю підполковник медичної служби Євген ПИВОВАР розповів присутнім про можливості лікувального закладу.

За інформацією заступника начальника госпіталю з виховної роботи підполковника Сергія ДЕГТЯРЬОВА, пам’ятник створено в майстерні відомого кримського скульптора Євгена ЯБЛОНСЬКОГО.

Валентин Феліксович Войно-Ясенецький народився 1877 р. в Керчі. Видатний хірург, доктор медицини, архієпископ. До 1917 р. – медик у земських лікарнях середньої Росії, пізніше – головний лікар Ташкентської міської лікарні, професор Середньоазійського державного університету.

На початку 1920-х років з іменем Луки таємно прийняв чернечий постриг, згодом був висвячений на сан єпископа. Багато разів ув’язнювався та відбував адміністративні заслання.

Автор 55 наукових праць з хірургії та анатомії, десяти томів проповідей. Найвідомішою є його книга «Гнійна хірургія», що витримала три видання (1934, 1946, 1956). Обраний почесним членом Московської духовної академії в Загорську.

Нагороди: премія Хойнатського від Варшавського університету (1916), діамантовий хрест на клобук від Патріарха всієї Русі (1944), медаль «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні» (1945), Сталінська премія першого ступеня за книги «Гнійна хірургія» та «Пізні резекції за вогнепальних поранень суглобів» (1946).

Помер 11 липня 1961 р. в Сімферополі у сані архієпископа Сімферопольського і Кримського.

Синод Української православної церкви 22 листопада 1995 р. зарахував архієпископа Сімферопольського і Кримського Луку до лику місцевовшановуваних святих. Ювілейним Священним Архієрейським Собором Російської Православної Церкви 2000 р. святитель Лука був внесений у Собор новомучеників і сповідників російських для загальноцерковного вшанування.