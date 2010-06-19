На слуханнях у Харкові охоронці Кернеса зчепилися з громадянами

У Харкові розпочалися загальноміські слухання на тему «Захист зелених насаджень та лісопарку міста Харкова».

Як передає кореспондент УНІАН, слухання відкрив секретар Харківської міської ради, в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС.

Він повідомив, що для участі у слуханнях зареєструвалися 2 тис. громадян, а також депутати Харківської міської ради, депутати районних в Харкові рад, активісти екологічних громадських організацій та представники Департаментів і Головних управлінь Харківської міської ради.

Також Г.КЕРНЕС зазначив, що рішення загальноміських слухань мають лише рекомендаційний характер. При цьому він заявив, що широкий громадський резонанс щодо проблеми вирубки зелених насаджень у Харкові “спланований і спровокований певними політичними силами”.

У проекті пропозицій загальноміських слухань, який було роздано журналістам, зокрема, акцентується на необхідності продовжити роботу зі встановлення кордонів зелених та рекреаційних зон міста Харкова, провести поетапну інвентаризацію міських зелених насаджень у відповідності до вимог законодавства України, розробити програму заміни аварійних, сухих, вражених омелою та старих дерев в Харкові, створити робочу групу із взаємодії виконавчих органів міської ради та громадськості з питань захисту навколишнього середовища.

Зараз триває заслуховування доповідей учасників слухань. Будівлю Київської районної ради в Харкові, де відбуваються слухання, пікетують близько 1 тис. активістів, тримаючи національні прапори і плакати з написами: «Громадські слухання – шлях народовладдя», «Харків’яни – господарі міста», «Вдаримо референдумом по бандитській владі» тощо.

Під час слухань сталося кілька конфліктів між охоронцями Г.КЕРНЕСА та громадянами, які намагалися увійти до зали засідань.

Довідка УНІАН. 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку імені Максима Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку проходили зіткнення між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев. У результаті зіткнень декількох активістів було госпіталізовано.

3 червня Г.КЕРНЕС призначив на 19 червня проведення громадських слухань щодо захисту зелених зон у Харкові.