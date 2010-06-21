Дві театральні студії з Чернігова перемогли на фестивалі в Польщі

Дві театральні студії з Чернігова стали переможцями VIII Міжнародного фестивалю прекрасних театрів, який пройшов у польському містечку Тчев.

Про це повідомила УНІАН керівник міського громадського об`єднання інвалідів "Шанс" Світлана ФЕДОРОВА.

За її словами, перемогу здобули представники двох театральних студій – обласної благодійної організації "Аратта" та об’єднання інвалідів "Шанс".

"Місією цього мистецького заходу є підтримка людей з особливими потребами у розкритті їхніх творчих здібностей", - сказала С.ФЕДОРОВА.

У фестивалі взяли участь понад 400 учасників із Польщі, Литви, Азербайджану, Німеччини, Словаччини, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Білорусі та України.