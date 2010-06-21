Податківці розкрили дві схеми ухилення "в особливо великих розмірах"

Співробітники відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області викрили два факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області.

Співробітники податкової міліції викрили директора фірми, який провів операцію із закупівлею металобрухту у кількох миколаївських фірм лише на паперах, насправді ж придбав його зовсім в інших осіб. Так само по документах завищив податковий кредит з ПДВ і занизив суму податку на прибуток підприємства, таким чином умисно ухилившись від сплати податків більш ніж на 2,5 млн. грн.

У другому випадку податківці викрили мешканця Літинського району, який торгував сільгосптехнікою на мільйони гривень, не сплачуючи при цьому податки.

Формально продаж техніки здійснювали приватні підприємці, зареєстровані у кількох районах області. Насправді ж вони слугували прикриттям незаконної діяльності зловмисника - свого часу ці люди зареєструвалися підприємцями за певну винагороду. Сам же “замовник” взагалі не був зареєстрований у податкових органах як суб’єкт підприємницької діяльності. За період своєї діяльності він встиг продати сільськогосподарської техніки більш ніж на 9 млн. грн., не сплачуючи податків.

Спритний “підприємець” діяв за схемою: гроші за товар перераховувалися на його рахунок, від імені якого проводилася операція купівлі-продажу. Зловмиснику залишалося лише зняти виручку з рахунку.

У двох випадках відносно порушників слідчі податкової міліції порушили справи за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що загрожує їм позбавленням волі терміном 5-10 років із конфіскацією майна.