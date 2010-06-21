Азаров назвав найважливіший етап житлово-комунальної реформи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що держава надаватиме допомогу при створенні громадянами об`єднань власників багатоквартирних будинків.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

Прем`єр-міністр зазначив, що створення таких об`єднань буде найважливішим етапом реформи роботи житлово-комунальної сфери, після створення регуляторного органу з визначення тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Створення регулятора - це лише один з кроків. Найважливішим етапом житлово-комунальної реформи, звичайно, буде створення об`єднань власників будинків. Ми хочемо, щоб в кожній справі був господар. І тут держава допоможе цим об`єднанням. Обов`язково допоможе. Візьме частину витрат на себе. А це буде субвенція, яка доходитиме до конкретної людини, до конкретного об`єднання", - запевнив глава уряду.