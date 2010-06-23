Крим має конкурувати за інвестора з Туреччиною і Краснодаром

Законодавчі акти, що передбачають створення в Криму сприятливого для приходу інвестицій економічного режиму, найближчим часом будуть внесені на розгляд Верховної Ради України, заявив голова Ради міністрів автономної республіки Василь ДЖАРТИ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського уряду.

«Є доручення Президента створити всі умови, щоб Крим розвивався і міг успішно конкурувати з іншими регіонами Причорномор`я - Туреччиною, Краснодарським краєм Росії. Зараз створюється законодавча база, щоб інвестор у Криму почувався комфортно. Ми хотіли б, щоб особливі умови для Криму були враховані і в новому Податковому кодексі, і в спеціальному законі. Думаю, за 2-3 тижні буде ухвалено закон, який створить умови для сприятливого інвестиційного клімату в Криму, - це стосується, зокрема, і зниження податкового навантаження», - сказав кримський прем`єр на зустрічі з послом Норвегії в Україні Олавом БЕРСТАДОМ.

На думку В.ДЖАРТИ, Крим має унікальні можливості для швидкого економічного зростання, оскільки на його території «сконцентрувалися п`ять кліматичних зон».

«Ми чудово розуміємо: те, що нам дала природа, потрібно розвивати. Останніми роками це було неможливо через політичну нестабільність, але тепер у нас з`явилася чудова можливість зосередитися на розвитку економіки», - зазначив прем`єр автономії.