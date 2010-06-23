Донецький суд винесе вердикт за апеляціями про звання Героя Бандері

Сьогодні, 23 червня, Донецький апеляційний адміністративний суд винесе постанову за апеляційними скаргами, поданими на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року про визнання незаконним указу колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, апеляційні слухання проходили протягом двох днів 21 і 22 червня, причому 21 червня засідання суду тривало майже 9 годин з шістьма перервами.

Апеляції розглядала колегія суддів під головуванням Любові ВАСИЛЕНКО у складі суддів Миколи СТАРОСУДА і Валентини ЮРЧЕНКО.

На початку засідання колегія суддів повідомила, що всього на рішення адмінсуду про незаконність указу по С.Бандері до апеляційного суду надійшли 23 скарги від жителів різних регіонів України, зокрема від В.ЮЩЕНКА, народного депутата Анатолія МАТВІЄНКА, голови ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, представника Степана БАНДЕРИ (внука Степана Бандери - УНІАН) Романа ОРЄХОВА та ін.

На обидва засідання апеляційного суду В.ЮЩЕНКО, А.МАТВІЄНКО і О.ТЯГНИБОК не з`явилися, так само, як не з`явилися їхні представники.

У той же час до суду 21 червня прибув позивач адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ, представники С.Бандери - Р.ОРЄХОВ і Сидір КІЗІН, а також подавці апеляцій Ігор ВОСКОБОЙНИКОВ, Іван МАКАР, Василь СУХОВ, Юрій ШЕЛЯЖЕНКО, Олександр БЕСЕДКО і Володимир КРУЖКО.

На початку головуюча Л. ВАСИЛЕНКО також повідомила, що представники відповідача – Президента України – до суду теж не з`явилися. Вони письмово повідомили суд, що згодні на розгляд справи без їхньої присутності.

Потім суд перейшов до заслуховування по черзі присутніх апелянтів. Усі вони заявили незгоду з рішенням суду першої інстанції, вимагали її скасування і повернути справу на повторний розгляд до Вищого адміністративного суду України.

Потім деякі апелянти заявили ряд клопотань, зокрема, про необхідність призначення судової історико-правової експертизи, яка б встановила об`єктивність присвоєння С.Бандері звання Героя України. Апелянти також наполягали на тому, щоб суд підтвердив правомочність цієї колегії суддів.

Р.ОРЄХОВ також зазначив, що громадянин Канади С.БАНДЕРА, залучений до участі в процесі як третя особа, не зміг прибути на засідання суду першої інстанції, оскільки одержав повістку до суду за два дні до початку слухань, а тому не мав фізичної можливості прибути в Україну. Р.ОРЄХОВ та інші апелянти вимагали визнати рішення Донецького окружного суду незаконним, відмінити його і передати на повторний розгляд у ВАСУ.

Після наради суд відмовив апелянтам у ряді клопотань.

Не одержавши, на їхню думку, доказів правомочності колегії, частина апелянтів заявила про відведення цього складу суддів. Проте суд відмовив у відведенні, порахувавши, що на це в апелянтів не було законних підстав.

21 червня о 18.40, після багатогодинних дебатів сторін, Р.ОРЄХОВ заявив суду клопотання про перенесення засідання на інший день у зв`язку з тим, що час робочого дня вичерпаний, і будь-яке рішення, прийняте судом після 18.00, буде неправомочним. Суд дане клопотання задовольнив, призначивши друге засідання на 22 червня, на 16.00.

Проте на засідання 22 червня прибув тільки позивач В.ОЛЕНЦЕВИЧ і один апелянт - В.КРУЖКО. Голова колегії суддів повідомила, що напередодні група апелянтів написала до суду заяву з проханням перенести засідання не на 22 червня, а на 25 червня у зв`язку з тим, що не всі мають можливість бути в суді саме 22 червня. Суддя повідомила , що дане клопотання суд не підтримав, і оголосила про продовження слухань.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ і В.КРУЖКО виступили в дебатах.

Завершивши заслуховування сторін, голова колегії суддів Л.ВАСИЛЕНКО повідомила, що суд іде для винесення ухвали. Проте при цьому вона уточнила, що у зв`язку з великим обсягом роботи, оголошення рішення в цій справі відбудеться 23 червня.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і відмінив указ від 20 січня 2010 року тодішнього Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Героя України.

12 квітня В.ЮЩЕНКО оскаржив ухвалу Донецького окружного адмінсуду про визнання протиправним указу про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Героя України.