Зменшилася кількість угод на ринку елітної нерухомості Києва

На ринку оренди елітної нерухомості Києва (вартістю від 3 тис. дол. на місяць) кількість угод у травні ц.р., порівняно з квітнем, зменшилася на 28,6% - до близько 20 операцій (у квітні - 28).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі агентства нерухомості Park Lane.

За даними компанії, в травні загальний обсяг угод з оренді апартаментів VIP категорії становив 7,3% від загальної кількості угод оренди житла, що на 1,4% менше, ніж у квітні (8,7%).

При цьому генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА відзначила, що в травні сума витрат клієнтів на оренду елітної нерухомості, порівняно з квітнем, знизилася на 20,2% і становила 155,49 тис. дол.

За її словами, найбільший попит у травні мали будинки вартістю понад 4 тис. дол. на місяць у межі міста, а також у максимальній близькості від столиці. Крім того, було здано кілька об`єктів дорожче 9 тис. дол.

Клієнти агентства також віддавали перевагу апартаментам площею понад 250 кв. м з кількістю кімнат не менше 4-х, у центральних районах столиці.