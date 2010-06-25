Міліція розкрила вбивство таксиста, спаленого разом з машиною

В Генічеську на Херсонщині правоохоронці за допомогою «детектора брехні» розкрили вбивство місцевого таксиста, якого було спалено разом з автомобілем.

ЯК повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВС в області, як з’ясували слідчі таким трагічним фіналом завершилася багаторічна дружба між двома жителями Генічеська - 23-річним Олександром та 27-річним Артемом.

За матеріалами слідства, вранці 17 червня поточного року біля Генічеська в полі тракторист побачив обгоріле авто. Він подумав, що сталася аварія і зателефонував до міліції та “швидкої”. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний місцевий житель Олександр, який працював водієм таксі. На ДТП ситуація не була схожа, адже машина була зачинена, а тіло потерпілого лежало на задньому сидінні.

Почали опитувати рідних і друзів загиблого. За інформацією колишньої дружини загиблого у слідства з’явився підозрюваний - Артем, але плутанина у свідченнях змусила слідчих звернутися за допомогою до спеціаліста-поліграфолога. Протягом 5 годин він працював з підозрюваним, ставив йому різні запитання. Саме завдяки цьому правоохоронці отримали правдиву інформацію про злочин.

Нині за фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу.