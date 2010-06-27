Уряд хоче по 5 млн. доларів з кожного казино

У законопроекті про гральний бізнес передбачено дозвіл на відкриття казино лише у готелях.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, коментуючи деталі проекту закону про гральний бізнес, який незабаром буде поданий на розгляд Верховної Ради.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, якщо цей закон буде ухвалено, то, казино можна буде відкривати тільки у готелях.

«Далі йде розподіл на дві групи. Вся Україна без курортних зон. І в цій групі казино можуть відкривати тільки п’ятизіркові готелі з номерним фондом не менше 60 номерів», — повідомив Б.КОЛЕСНІКОВ.

До другої групи входять курортні зони, список яких подано у законопроекті. У другій групі казино можуть відкривати в готелях класом нижче.

«Ліцензія видається на сім років. Вартість її еквівалентна 5 мільйонам доларів. Виплачується поквартально. За квартал вперед. Тобто 60 тис. доларів на місяць, або 180 тис. на квартал», - уточнив віце-прем’єр.

За його словами, додатково потрібно буде сплачувати за гральні столи.

«Близько півтори тисячі доларів на місяць за кожен стіл. Але це вже буде проблема місцевих рад. Держава продала ліцензію, вклала гроші у державний бюджет. А кількість столів контролюватимуть місцеві ради», - пояснив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він додав, що питання про включення лотерей до законопроекту про гральний бізнес поки обговорюється.

«Що стосується безпосередньо лотерей, то на сьогодні в Україні діє чотири ліцензії. Реально працюють три. Термін їхньої дії до 2012-2013 років. Ми дамо їм допрацювати до закінчення терміну. Відбирати ліцензії ніхто не буде. Після закінчення терміну дії усі лотереї будуть виключно державними», — сказав віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2010 року голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив. що уряд практично завершив роботу над законопроектом, що визначає правила організації грального бізнесу в Україні.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до прийняття спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.