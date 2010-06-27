Викрадена в Одесі картина Караваджо знайшлася в Німеччині

Картину Караваджо "Взяття Христа під варту", вкрадену з Музею західного і східного мистецтва в Одесі два роки тому, знайшли в Німеччині. Про це 26 червня повідомило ІТАР-ТАРС з посиланням на Головне управління МВС Одеської області.

За даними правоохоронних органів, минулої п`ятниці в Німеччині були затримані троє громадян України, у яких був виявлений викрадений шедевр. Вирішується питання про їх екстрадицію та повернення картини.

"Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди" - єдину роботу італійського майстра, яка зберігалася в українських колекціях, - викрав злодій-одинак 31 липня 2008 року. Зловмисник заліз до музею через вікно, вирізав картину з рами і вийшов через дах.

Полотно є одним з варіантів картини, датується приблизно 1598 роком, наводить довідку Лента.ру. Відоміша версія "Взяття Христа під варту" відноситься до 1602 року і перебуває в Ірландській національній галереї в Дубліні. Ранній варіант придбав в Парижі російський посол у Франції і підніс великому князю Володимиру Олександровичеві. Після революції картину було передано Одеському художньому училищу, звідки вона й потрапила до Музею західного і східного мистецтва.

Див. також "Україна втратила Караваджо: який шедевр наступний?"