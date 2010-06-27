До колонії для неповнолітніх з Італії передали святі мощі

13:18, 27 червня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Тернопільщини

На Тернопільщині у храм на території колонії передали мощі Антонія Падуанського з Італії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, спочатку мощі святого провінційною управою Чину Братів Менших (Падуя, Італія) було передано у храм Пресвятої Трійці міста Бережани. А після 9-денних богослужінь на честь святого мощі Антонія Падуанського передали у церкву Пратулинських мучеників (колишній монастир отців Бернардинів), що розташована на території Бережанської виховної колонії для неповнолітніх.

Участь у церемонії взяли декан Бережанський отець Іван ХРЕПТАК, капелан колонії о. Михайло БУГАЙ та духовенство. «Святий Антоній є покровителем загублених душ, тож перебування мощів у тюремній церкві є дуже символічним та важливим. Будемо всі разом молити святого Антонія, щоб неповнолітні особи, які вчинили злочин, знайшли те, що їм потрібно для спасіння душі”, – зазначив. М.БУГАЙ.

У прес-службі єпархії зауважили, що жителі Бережан мали велику набожність до св. Антонія Падуанського, про що свідчать декілька скульптур в честь цього святого на давніх бережанських вулицях, а також чудотворний образ, що зберігався в монастирі отців Бернардинів. Чудотворну силу цього образу засвідчує велика кількість дорогоцінних прикрас довкола нього від людей на знак вдячності про отриману благодать.

 

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