Перед зустріччю з Путіним Азаров дещо хвилюється

28 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ проведе зустріч з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у Москві.

Під час зустрічі глави урядів двох країн планують проаналізувати виконання сочинських домовленостей, досягнутих два місяці тому в ході засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

"Перш за все, зустріч буде присвячена аналізу виконання наших сочинських домовленостей. Вже майже два місяці минуло. Ми пройдемось по порядку денному, який ми розглядали в Сочі з тим, щоб вже у вересні, як ми домовлялися, вийти на рівень конкретних домовленостей з Росією", - заявив М.АЗАРОВ напередодні.

Він зазначив, що хоча робота з виконання домовленостей триває активно, “підсилити її не завадить”.

Також прем`єр-міністр України планує в ході зустрічі з російським колегою поговорити про розвиток Севастополя в контексті продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні.