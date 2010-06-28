Учасники Всеукраїнського фестивалю духових оркестрів (список)

До Дня Конституції України в місті Суми 27-28 червня 2010 року пройде ХI Всеукраїнський фестиваль «Сурми України», що раніше носив назву «Сурми Конституції».

Як повідомила УНІАН начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради Наталія ЦИБУЛЬСЬКА, у фестивалі беруть участь 14 колективів.

Серед них – оркестр пожежної частини громади Горна Стубиця (Хорватія), зразково-показовий оркестр Збройних Сил України (м. Київ), оркестр Центру військово-музичного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України (м. Вінниця), оркестр Центру військово-музичного мистецтва штабу Західного оперативного командування (м. Львів), оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС України (м. Севастополь), народний оркестр ударних інструментів «Киянки» (м. Київ), військовий оркестр 27-го реактивного артилерійського полку (м. Суми), естрадний оркестр ГУМВС України в Сумській області, народний духовий оркестр Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського, зразковий дитячий духовий оркестр «Віртуози «Імпульсу» Будинку культури казенного заводу «Імпульс» (м. Шостка), колективи з Кіровограда, Одеси тощо.

Загальна кількість учасників фестивалю - 641 чоловік. Організатори обіцяють яскраве та неповторне шоу високого рівня та парад.

«Географія і палітра фестивалю в цьому році буде не менш яскравою, ніж за попередні роки. Ми залучили сумських артистів до участі в шоу-програмах, поєднали виступи військових оркестрів з парадом наречених. Оскільки 27 червня ці заходи збігаються з Днем молоді, то наприкінці шоу-програми ми плануємо влаштувати дискотеку», – розповіла Н.ЦИБУЛЬСЬКА.

Духові оркестри розважатимуть сумчан на площах, вулицях та у скверах міста, а в обласному театрі драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна відбудеться святковий концерт. Урочисте закриття фестивалю пройде 28 червня на стадіоні «Ювілейний», де учасники продемонструють свій рівень оркестрового мистецтва, вдало поєднуючи музичні композиції з танцювальними елементами національного колориту.

За словами Н.ЦИБУЛЬСЬКОЇ, в міському бюджеті на організацію та проведення фестивалю передбачено 285 тисяч гривень.