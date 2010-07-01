З Убірії узяли підписку про невиїзд прямо на лікарняному ліжку

Приморський райсуд Одеси відмовився задовольнити подання слідчого обласного управління міліції і представника прокуратури про необхідність утримання у слідчому ізоляторі тяжкохворого віце-мера Одеси Вахтанга УБІРІЇ, відстороненого на період слідства від виконання службових обов`язків.

Як повідомив УНІАН адвокат В.УБІРІЇ Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ, таку судову постанову прийнято о 22.15 30 червня.

За його словами, «о 22.55 слідчий прибув до палати інтенсивної терапії Одеської міськлікарні № 3, де узяв у хворого В.УБІРІЇ підписку про невиїзд - «беркутівці» залишили лікувальну установу».

Як підкреслив С.МАКОВЕЦЬКИЙ, «В.УБІРІЯ не намагався ховатися або відмовлявся співробітничати зі слідством і судом. Приховувати йому немає чого - вини в інкримінованих діяннях В.УБІРІЯ за собою не відчуває».

«Головне завдання, яка стоїть перед ним, лікарями і рідними - стабілізувати стан здоров`я і вивести на одужання. Вся решта суєтних питань меркне на фоні основної людської цінності», - відзначив С.МАКОВЕЦЬКИЙ.

Адвокат додав, що «стан здоров`я В.УБІРІЇ, на жаль, як і раніше стабільно тяжкий».

С.МАКОВЕЦЬКИЙ також висловив думку, що «центральна влада, на яку всі посилаються, нікому не давала карт-бланш на беззаконня. Звучали заклики розібратися згідно із законом. Ймовірно, тому правоохоронні органи побоялися повторити раніше випробуваний у МКЛ № 9 спосіб доставки хворого В.УБІРІЮ до суду».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2010 року в Одесі заявили про рейдерське захоплення полігону твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри». Прибулий туди віце-мер В.УБІРІЯ під час суперечки дістав пістолет і вистрілив в повітря.

Пізніше міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону «Дальницькі кар`єри», відновлено також роботу у звичному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", в повному господарському веденні якого перебуває цей об`єкт. Так мер прокоментував ситуацію навколо захоплення озброєними співробітниками підрозділу «Титан» і керівництвом ТОВ «Союз», що належить лідеру партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, полігону побутових відходів, який перебуває на балансі Одеської міськради.

Сам В.УБІРІЯ пояснював, що прагнув «напоумити рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

18 червня слідчий, що розслідує кримінальну справу щодо віце-мера Одеси за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України, ухвалив обрати запобіжний захід для урядовця у вигляді підписки про невиїзд. Відповідну постанову слідчий виніс у лікарні, куди В.УБІРІЮ було госпіталізовано напередодні з серцевою недостатністю і підвищеним артеріальним тиском.

19 червня суддя Приморського райсуду Одеси В.КОВАЛЕНКО продовжив до 25 червня затримання віце-мера.

22 червня у В.УБІРІЇ було діагностовано гострий інфаркт міокарду.

24 червня начальник Головного управління МВС України в Одеській області Михайло ЯЦКОВ заявив, що прокуратура області порушила проти В.УБІРІЇ кримінальну справу за фактом перешкоджання професійної діяльності журналістів на території полігону «Дальницькі кар`єри».

Разом з тим у прокуратурі Одеської області спростували цю заяву.