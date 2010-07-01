В Одеському порту затримали судно з понад 150 кілограмами кокаїну

У результаті довготривалої спецоперації, яку проводила Служба безпеки України спільно з Адміністрацією по боротьбі з наркотиками США (DЕА, Варшавський офіс) та Державною митною службою України, ліквідовано транснаціональний канал контрабанди важких наркотиків з країн Латинської Америки до Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, 29 червня під час посиленого митного догляду судна, яке прибуло з Чілі до Одеського морського порту, правоохоронці виявили 152 кг кокаїну. Наркотичний вантаж був прихований у спеціально обладнаних схованках в середині 200 палубних дощок.

Згідно із заявленими для митного оформлення документами, контейнер з дошками у кількості 8,7 тис. шт. загальною вагою 2,3 тонни переміщувався з Болівії на адресу одного з українських товариств.

Під час огляду за допомогою пересувного рентген-апарату було встановлено, що всередині дощок знаходяться поліетиленові брикети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Всього вилучено 572 брикети (близько 265 грамів кожний) загальною вагою 152 кг. Це найбільша партія кокаїну, вилучена українськими правоохоронцями за останні 12 років.

Експрес-аналіз виявленої речовини дав позитивний результат на кокаїн.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на документування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до організації та вчинення контрабанди наркотичних засобів.