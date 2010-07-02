«Мертві душі» отримали у власність 50 га землі на Рівненщині

Прокуратура Рівненської області передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням голови однієї із сільських рад Корецького району, який оформив у приватну власність на 15 померлих осіб земельні ділянки загальною площею 50 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу було порушено за ч. 1 ст. 364 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідством було встановлено, що чиновник склав на користь третьої особи завідомо неправдивий протокол загальних зборів власників земельних паїв та вніс до списку власників сертифікатів на право отримання землі 15 осіб, які вважаються померлими. Таким чином, на підставі цих документів «померлі душі» отримали право оформлення земельних ділянок у приватну власність загальною площею 50 га.