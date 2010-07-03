У Миколаєві порушено справу за поширення порнографії в інтернеті

У Миколаївській області знешкоджено міжрегіональну злочинну групу, учасники якої впродовж 2008-2010 років організовували і забезпечували функціонування в мережі інтернет каналу збуту і розповсюдження продукції порнографічного характеру.

Про це УНІАН повідомив співробітник Відділу зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області Владислав ГНАТЕНКО.

Організаторами незаконного бізнесу були два молодики. 22-річний житель Херсона вчився на п`ятому курсі одного з миколаївських вишів. Його 29-річний поплічник – житель Черкаської області. Обидва вони були затримані співробітниками відділу з боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, обласної міліції спільно зі співробітниками відділу з боротьби з кіберзлочинністю Департаменту з боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, МВС України.

Правопорушники розробили більше 20 сайтів, через які поширювали близько 90 найменувань фото- і відеофайлів порнографічного змісту. Встановлено, що 10 сайтів мали порнографічний характер.

Санкціоновані обшуки проводилися відразу в трьох місцях – у Миколаєві, Черкасах і Херсоні. Під час обшуків вилучено речові докази, які вказують на злочинну діяльність затриманих осіб: комп`ютерна техніка, мережеве устаткування і носії інформації на суму більш як 30 тис. грн. В даний час програмне забезпечення і сервери перебувають в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, де проводиться експертиза.

За наявною інформацією, на порносайтах зловмисники викладали також і дитячу порнографію. Якщо цей факт буде підтверджено, на затриманих чекає більш суворе покарання.

Стосовно учасників злочинного угруповання порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.301 Кримінального кодексу України «Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічної продукції». Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 176 КК України «Порушення авторських і суміжних прав», а також за ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Працівники міліції продовжують встановлювати інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину.