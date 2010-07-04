До Одеси прийшла рекордна партія південноамериканського кокаїну

В Одесі прикордонники, співробітники СБУ й митниці під час огляду контейнерів у порту, доставлених з однієї з країн Латинської Америки, виявили кокаїн.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, уточнивши, що «в товаросупровідних документах на вантаж в контейнерах вказувався металобрухт, а при їх розтині оглядова група виявила рекордну партію білого порошку, завареного в метал».

Експрес-аналіз показав, що знайдений порошок – кокаїн, обсяг партії наркотику не розголошується. Зараз вживається заходів для притягання до відповідальності людей, причетних до контрабанди наркотиків.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Одеському порту було затримано судно, яке перевозило більш як 150 кілограмів кокаїну.