На аукціон виставлять найдорожчу в світі скрипку

Скрипку Vieuxtemps Guarneri італійського майстра Гварнері дель Джезу, створену у 1741 році, буде виставлено на продаж у Чикаго.

Як передає Gazeta.ru, організатором аукціону є компанія Bein&Fushi – лідер на ринку унікальних музичних інструментів.

За даними газети Telegraph, первинна вартість скрипки становитиме $18 млн., що зробить її найдорожчою у світі.

Гварнері, разом із Страдіварі, є одним з видатних майстрів смичкових інструментів.