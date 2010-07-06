На аукціон виставлять найдорожчу в світі скрипку
10:18, 06 липня 2010Суспільство
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Первинна вартість - $18 мільйонів
Скрипку Vieuxtemps Guarneri італійського майстра Гварнері дель Джезу, створену у 1741 році, буде виставлено на продаж у Чикаго.
Як передає Gazeta.ru, організатором аукціону є компанія Bein&Fushi – лідер на ринку унікальних музичних інструментів.
За даними газети Telegraph, первинна вартість скрипки становитиме $18 млн., що зробить її найдорожчою у світі.
Гварнері, разом із Страдіварі, є одним з видатних майстрів смичкових інструментів.
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