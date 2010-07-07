Ситуація в Красноперекопську залишається критичною

Ситуація в м. Красноперекопську (АР Крим), де через сильні зливи сталося підтоплення житлових будинків, залишається критичною.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив голова Республіканського комітету АРК з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства Олександр ЛІЄВ.

За його словами, сьогодні голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ підписав розпорядження про створення Тимчасової комісії Ради міністрів АРК з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Красноперекопську. "Прем`єр-міністр доручив розібратися з причинами надзвичайної ситуації, а також з ходом її ліквідації, темпи якої, звичайно ж, не влаштовують Раду міністрів", - сказав О.ЛІЄВ.

За його словами, майже тиждень з підтопленням боролися місцевими силами, і лише після втручання Ради міністрів почали вживати дієвих заходів. "Вода на сьогодні відкачана, але, разом із тим, ситуація в місті залишається критичною, оскільки через наслідки підтоплення санітарна обстановка розжарена", - заявив О.ЛІЄВ.

Він зазначив, що на підтоплених вулицях немає центральної каналізації, а споруди, які використовуються як туалети, “не витримують жодної критики". Крім того, зараз встановилася 30-градусна спека, і "все це викликає занепокоєння".

Як повідомив О.ЛІЄВ, голова уряду Криму взяв під особистий контроль ліквідацію НС у Красноперекопську. Члени комісії на даний момент вже знаходяться на місці і активно працюють над локалізацією НС і запобіганням можливому спалаху інфекційних захворювань. Також у місті ведуться роботи з облаштування зливової каналізації і упорядкування дренажної системи.

Комісія створена на 5 днів, проте О.ЛІЄВ висловив упевненість, що вже через 2-3 дні її члени зможуть зробити остаточні висновки про причини події і подолання її наслідків. Він також не виключив, що за цими висновками можуть послідувати адміністративні стягнення.

"Сьогодні ліквідація надзвичайної ситуації динамічно посилена - і технікою, і чиновниками, і найближчим часом ми зможемо відзвітувати про результати роботи тимчасової комісії", - упевнений О.ЛІЄВ.

До складу тимчасової комісії ввійшли представники Рескомводгоспу АРК, Міністерства ЖКГ АРК, Міністерства фінансів АРК, Міністерства палива та енергетики АРК, Міністерства будівельної політики і архітектури АРК, Міністерства економіки АРК, Головного управління МНС в АРК, Міністерства праці і соціальної політики АРК, заступник головного санітарного лікаря Криму.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Красноперекопську через сильні зливи сталося підвищення рівня грунтових вод, внаслідок чого були підтоплені 60 житлових будинків і 45 садиб. Загальна площа підтоплення становить близько 9 га. Рівень підтоплення в будинках становив від 10 до 30 см. Місцева влада визнала ситуацію, що склалася, надзвичайною. Створений штаб з ліквідації наслідків НС. Жителі Красноперекопська в ході зустрічі з представниками республіканських структур влади зажадали відставку міської влади.