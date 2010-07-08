Янукович привітав аграріїв з намолотом, хоча зерна буде набагато менше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав аграріїв Одеської області з намолотом першого мільйона тонн зерна, зокрема з досягненням кращих серед областей показників зі збору пшениці.

Про це повідомив на прес-конференції голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК.

Тим часом, на думку фахівців, урожай зернових в поточному році буде приблизно на 1 мільйон тонн нижче торішнього - близько 2,8 млн. тонн. Зокрема, такий прогноз дав начальник Управління агропромислового комплексу Одеською ОДА Іван ПАНЧИШИН.

За його словами, в більшості районів цього року склалася неординарна для регіону ситуація - екстремально висока температура повітря змінилася рясними дощами протягом останнього тижня. Збиральна техніка часто застряє на нивах.

«Це змушує комбайнерів вести збір колосових культур цілодобово, незважаючи на вологість зерна. Хоча при підвищеній вологості зерно з колосів не повністю вимолочується, - підсумував І.ПАНЧИШИН.