Експертна комісія назвала причину масової загибелі шахтарів 6 червня

Причиною аварії та масової загибелі гірників на шахті ім. Скочинського (ДП «ДВЕК», м. Донецьк), що сталися 6 червня 2010 року, був інтенсивний видобуток вугілля і неповна витримка обов`язкових технологічних перерв між циклами видобутку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на Відділ охорони праці ЦК Укрвуглепрофспілки.

У повідомленні наголошується, що за станом на 9 липня 2010 року, «в результаті вивчення технічної і технологічної документації, протоколів опитування свідків і керівників, аналізу показників приладів за прогнозом газодинамічних явищ, огляду аварійної ділянки, огляду порожнини викиду вугілля і газу» у комісії склалася попередня думка. Вона полягає у тому, що причиною аварії і групового нещасного випадку стали: «інтенсивна виїмка вугілля в зоні впливу непрогнозованого геологічного порушення в глибині масиву за неповної витримки обов`язкових технологічних перерв між циклами виїмки вугілля і невиконання технологічної перерви «косого заїзду», яке проводилося у 2-й зміні 6 червня 2010 року».

У ППВПі повідомили, що 8 липня на черговому засіданні комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку було ухвалено рішення про проведення наступного засідання 14 липня 2010 року, на якому планується завершити розслідування з підписанням усіх необхідних документів.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2010 року о 18.56 на шахті ім. Скочинського (ДП «Донецька вугільно-енергетична компанія», м. Донецьк) у 2-й західній лаві ухильного поля центральної панелі під час комбайнової виїмки вугілля відбувся раптовий викид вугілля і газу, внаслідок чого були смертельно травмовані 5 робочих шахти.