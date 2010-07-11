Шахраї заклали у банк під заставу будинок для військовослужбовців

Співробітники СБУ розкрили факт шахрайства з будинком у Первомайську Миколаївській області, спорудженим для військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Миколаївській області, відповідно до підписаного договору, одне з місцевих ТОВ добудувало триповерховий житловий будинок і передало його на баланс Міністерства оборони, а військовослужбовці одержали ключі від 26 квартир. Проте у результаті бездіяльності відповідальних посадових осіб міністерства право власності Міноборони на зазначену житлову площу не було оформлене. Крім того, житловий будинок не передавався і в комунальну власність Первомайська. Фактично, будинок виявився нічийним.

Скориставшись невизначеною ситуацією, директор ТОВ фактично під заставу «чужого» майна одержав у банку кредит на суму 3,6 млн. грн. нібито для розвитку власного бізнесу. Цим були створені передумови до незаконного вилучення житла з сфери управління Міністерства оборони на користь банку.

25 червня військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу за фактом зловживання владою на користь третіх осіб невстановленими посадовцями Міністерства оборони і за фактом зловживання владою в особистих інтересах посадовцями одного з ТОВ Первомайська, причетними також до шахрайства з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України).