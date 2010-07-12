У Донецьку проти ревізора податкової інспекції порушили справу

Прокуратура міста Донецьк порушила кримінальну справу проти ревізора податкової інспекції за службу підробку й зловживання службовим становищем.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратурою м. Донецьк направлено до суду кримінальну справу за ч.2 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» і ч.2 ст. 366 КК України «Службова підробка» проти ревізора Державної податкової інспекції одного з районів м. Донецьк, яка, зловживаючи службовим становищем, підтвердила свідомо недостовірні відомості, внесені до податкових декларацій одним із товариств з обмеженою відповідальністю. В результаті - підприємству не був нарахований податок на прибуток у сумі понад 15 млн. грн.