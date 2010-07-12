Чоловік намагався полагодити залиту водою щитову
23:11, 12 липня 2010Суспільство
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Другий - пиляв дерево під ЛЕП
У Кіровограді місцевий житель загинув від удару електрострумом, намагаючись самостійно ліквідувати наслідки негоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міськради Сергій КОВАЛЕНКО.
За його словами, чоловік намагався спиляти дерево, на якому повисли обірвані вітром лінії електропередач.
Інший випадок ураження струмом стався з мешканцем Кіровограда, коли він самовільно намагався відновити роботу електричної щитової після потрапляння води. Чоловік залишився живий.
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