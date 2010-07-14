На дорогах Києва за півроку загинуло 40 людей, постраждало майже 500

8 - 16 липня столична Державтоінспекція проводить операцію «Пішохідний перехід. Ремені безпеки».

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УДАІ ГУМВС України в м. Києві, за 6 місяців цього року в Києві сталося 492 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, в яких загинули 40 і постраждали 483 людини.

Майже половина всіх ДТП у місті відбувається з участю пішоходів, тому у ході операції інспектори ДПС більше уваги звертають на те, щоб водії давали можливість пішоходам без остраху переходити дорогу «зеброю». І, звичайно ж, ДАІ посилила нагляд за самими пішоходами, аби вони, в свою чергу, поводили себе обачно.

Згідно з чинним законодавством за перехід дороги в недозволеному місці пішоходу загрожує штраф у розмірі від 51 до 85 гривень. Разом з тим адміністративне стягнення за порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів передбачає штраф від 255 до 340 гривень, зазначається в повідомленні.

Загалом за вказаний період в місті сталося 1049 ДТП, в яких 79 людей загинули і 1260 отримали травми. Одним же з основних факторів у смертельних випадках на дорогах є нехтування водіями ременями безпеки.

Столична ДАІ нагадує учасникам дорожнього руху, що штрафні санкції за порушення правил користування ременями безпеки становить 51-85 грн. До відповідальності притягуються і пасажири, які не користуються ременями безпеки при русі автомобіля.