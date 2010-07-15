Соколовський: ріст цін на газ в Україні відповідає інтересам Газпрому

Підвищення тарифів на газ є вигідним, насамперед, «Газпрому», а не Україні, вважає експерт є енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Додаткові фінансові ресурси, які з’являться за рахунок зростання цін на газ, НАК «Нафтогаз України» витрачатиме, насамперед, для зменшення дефіциту компанії, погашення існуючої заборгованості за попередні роки і для поточних розрахунків за поставки імпортного газу за контрактами від 19 січня 2009 року. Це відповідає інтересам «Газпрому» і вимогам МВФ», - заявив експерт.

Він підкреслив, що рішення про підвищення тарифів на газ від 13 липня не забезпечують прозорого спрямування додаткових інвестицій у геологічну розвідку, освоєння і розробку родовищ та видобуток власного газу; не створюють достатньої мотивації і можливостей для впровадження газоощадних технологій; не гарантують соціально незахищеним групам населення повноцінної компенсації за підвищення цін на газ. «Дані питання актуальні для України, але не є пріоритетами ні для російського постачальника, ні для МВФ», - зауважив експерт.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що для України критично необхідним є грунтовне реформування газового сектору на основі чіткої, прозорої і зрозумілої державної програми, де запровадження економічно обгрунтованих цін і споживачам, і виробникам мало б бути лише одним з конкретних кроків у цілій системі заходів. Ця програма, серед іншого, має передбачати, насамперед, три дієвих механізми, які гарантуватимуть: повноцінну адресну компенсацію соціально незахищеним громадянам; збільшення інвестицій у власний газовидобуток і стимулювання економії газу всіма споживачами.

«Такої програми добивався від уряду колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО. За прийняття програми реформ висловлювався й чинний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Такий підхід був підтриманий і міжнародними організаціями, зокрема, Європейською комісією і МФІ - в Брюссельській спільній заяві від 23 березня 2009, а також МВФ - у Меморандумі 2009 року. Однак ні теперішній, ні попередній уряди, на жаль, Програми не розробили і задекларованих реформ не здійснили», - констатував Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення з 1 серпня зростуть на 50%.