Потоком води з Каховського водосховища мало не змило село

В Горностаївському районі Херсонської області в результаті сильної зливи в селі Заводівка було пошкоджено захисний вал, в результаті чого велика кількість води з Каховського водосховища пішла через населений пункт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, прорив води 14 липня стався в трьох місцях шириною 23 метри та загальною площею 54 кв. м.

Внаслідок прориву дамби було підтоплено 12 господарчих подвір’їв, пошкоджені дорожні покриття та затоплено 1 підвал в приватному домоволодінні.