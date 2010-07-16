Потоком води з Каховського водосховища мало не змило село
11:08, 16 липня 2010Суспільство
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Пошкоджено захисний вал
В Горностаївському районі Херсонської області в результаті сильної зливи в селі Заводівка було пошкоджено захисний вал, в результаті чого велика кількість води з Каховського водосховища пішла через населений пункт.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, прорив води 14 липня стався в трьох місцях шириною 23 метри та загальною площею 54 кв. м.
Внаслідок прориву дамби було підтоплено 12 господарчих подвір’їв, пошкоджені дорожні покриття та затоплено 1 підвал в приватному домоволодінні.
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