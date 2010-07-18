Морські льотчики беруть участь в активнй фазі навчань «Сі Бриз»

Льотчики Сакської морської авіаційної бригади Військово-морських сил України сьогодні, у перший день активної фази навчань «Сі Бриз – 2010», провели пошуково-рятувальну операцію у морі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, в операції брали участь літак Бе-12, вертоліт Мі-14, рятувальна парашутно-десантна група Сакської морської авіаційної бригади ВМС і рейдовий тральщик «Генічеськ».

Після виявлення умовно постраждалих у морі з літака Бе-12 на воду було скинуто гумові човни і десантовано рятувальну парашутно-десантну групу у складі чотирьох чоловік. З води на борт вертольота Мі-14 було піднято одну людину і терміново евакуйовано до госпіталю, а решту людей разом із гумовими човнами підняли на борт тральщика «Генічеськ» і доставили до Одеси.

У понеділок, як планується, літак Бе-12 у рамках навчань «Сі Бриз – 2010» вестиме обстеження морської обстановки, а вертоліт Ка-27 спостерігатиме за „підозрілим” судном.