СБУ взялася за кредити танкового заводу ім. Малишева

Управління Служби безпеки України веде розслідування діяльності керівництва найбільшого в СНД виробника бронетанкової техніки ДП «Завод ім. Малишева». Як стало відомо "Делу", УСБУ в Харківській області порушило кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу за фактом розтрати посадовцями заводу державного майна в особливо крупних розмірах.

Поки в СБУ не розголошують, хто саме потрапив під підозру і про яке майно йде мова. Проте виданню вдалося з`ясувати, що розслідується історія кредиту, який завод одержав від Укрсоцбанку в 2006 році. Так, чотири роки тому між держпідприємством і банком був укладений кредитний договір. Згідно з документом, фінустанова зобов`язалася відкрити заводу кредитну лінію. У результаті підприємство одержало від банку в 2006-му декілька траншів. Перший – в кінці січня – $2,02 млн., другий – в лютому – $1,14 млн., третій – в серпні – $3,46 млн. Всього – $6,62 млн. Заставою кредиту виступила нерухомість заводу. А саме – центральна лабораторія.

Проблема полягала в тому, що харківський танкобудівний завод є підприємством, яке не підлягає приватизації. І в заставу завод має право передавати лише об`єкти, які не є з ним єдиним виробничим комплексом. Проте в Мінпромполітики пішли "малишевцям" назустріч і дозволили їм узяти кредит, "заклавши" свою лабораторію. Але через те, що завод не зміг вчасно повернути кредит, лабораторія опинилася в приватних руках - у власності компанії «Еко-комуненерго».

Танкобудівники зобов`язалися повернути гроші Укрсоцбанку до 1 квітня 2007 року. Проте зобов`язання своє не виконали. У результаті банкіри вирішили звернутися до суду. У червні 2007-го Господарський суд Харківської області встав на сторону позивача, визнавши право банку продати будівлю центральної лабораторії заводу.

Заставна нерухомість була продана в 2008 році. У свою чергу новий власник лабораторії здав її в оренду самому підприємству. Яка сьогодні орендна ставка на Заводі ім. Малишева, не розголошують. За неофіційною ж інформацією, щомісячно харківське держпідприємство віддає «Еко-комуненерго» 0,6 млн. грн.

Історія з продажем лабораторії одержала новий виток вже в 2010 році. Зокрема прокуратура Харківської області звернулася до суду з вимогою переглянути рішення про право банку продати будівлю, що належала заводу. У прокуратурі свої претензії пояснили «новими обставинами справи». Зокрема відомство зіслалося на результати перевірки харківського підприємства Контрольно-ревізійним управлінням, яка проводилася в 2009 році. У КРУ стверджують, що Завод ім. Малишева не мав права передавати центральну лабораторію в заставу, оскільки вона є невід`ємною частиною «виробничого процесу підприємства».

Також в своєму зверненні до суду відомство відзначило, що у травні 2010 року ними було одержано лист СБУ, який свідчить про те, що була порушена кримінальна справа за фактом розкрадання посадовцями майна, а саме центральної лабораторії заводу. У липні цього року Господарський суд Харківської області погодився переглянути своє рішення з урахуванням нових обставин.