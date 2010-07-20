Спікер ВР Криму: Український театр стоїть як символ неспроможності влади

Голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ має намір звернутися до керівництва держави з проханням про виділення коштів на реконструкцію Кримського академічного українського музичного театру в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту, про це він заявив під час робочої наради з проблем реконструкції театру.

За інформацією прес-центру, в даний час розробляється проект реконструкції театру, що передбачає його повне технічне переоснащення, а також заміну всіх комунікацій. Планується, що після реконструкції загальна площа об`єкту збільшиться на 3 тис. кв. метрів і становитиме приблизно 18 тис. кв.м.

Кажучи про необхідність проведення капітального ремонту, В.КОНСТАНТИНОВ підкреслив, що сьогодні немає жодних сумнівів у тому, що театр потребує реконструкції, проте починати такий великий складний проект можна лише за наявності фінансування.

"В даний час ми перебуваємо у стадії ухвалення рішення про реконструкцію. Але бюджет автономії власними силами не осилить такий серйозний проект, вартість якого становить приблизно 200 млн. грн., - зазначив він. - У Криму в даний час загальний обсяг об`єктів незавершеного будівництва становить 2 млрд. 700 млн. грн., тому ще один такий об`єкт ми створювати не будемо".

Керівник парламенту автономії звернув увагу на те, що починати реконструкцію можна тільки за наявності всієї суми, необхідної на ці роботи. "У цій ситуації нам необхідна підтримка прем`єр-міністра України і, в першу чергу, Президента України. З цією ідеєю ми виходитимемо на вищий державний рівень", - сказав він.

В.КОНСТАНТИНОВ також висловив пропозицію запросити на даний об`єкт Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб заручитися його підтримкою.

Голова Верховної Ради АРК доручив підготувати весь презентаційний матеріал з реконструкції театру з використанням найсучасніших технологій, виготовити макет. Він зазначив, що візит Президента до театру стане ключем до вирішення цієї проблеми.

"Для автономії об`єкт дуже важливий. Він - символ нашого стану. Доки на центральній площі міста театр стоїть у такому вигляді - це символ нездатності влади щось зробити. Як тільки ми почнемо реконструкцію, всі зрозуміють, що влада здатна щось змінити не тільки в масштабах одного міста, але й в автономії в цілому. Тому у мене не викликає жодних сумнівів актуальність цього проекту", - наголосив В.КОНСТАНТИНОВ.

*** Кримський академічний український драматичний театр побудовано в 1977 році, проте проект будівлі було підготовлено п`ятнадцятьма роками раніше. Будівля морально і технічно застаріла і в даний час перебуває в аварійному стані.