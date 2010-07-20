Нафтогаз не має оцінки активів, щоб входити в СП з Газпромом

Про форму подальшої взаємодії НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» можна говорити лише після оцінки активів української компанії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Росії повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО, який сьогодні прибув до Москви.

Відповідаючи на питання про терміни і можливість створення будь-яких спільних проектів двох газових компаній, В.ЄЛЬЧЕНКО сказав: «Нафтогаз» і «Газпром» – цю тему ще не піднято. Там є нюанси, потрібно провести оцінку активів: у «Газпрому» вона є, у «Нафтогазу» її немає поки що, або є, неповна».

Посол зазначив, що зараз така робота ведеться, і коли вона буде закінчена, можна буде повернутися до цього питання.

Разом з тим, за словами В.ЄЛЬЧЕНКА, складно сказати, коли це відбудеться, оскільки це залежить від роботи профільних відомств.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створене на паритетних засадах.

25 червня О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогаз Україна» родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.